В США суд может наказать адвоката, которому ChatGPT сделал фейковие документы

Утверждается, что сторона защиты использовала генеративный искусственный интеллект для составления частей своих юридических аргументов, в которых были вымышленные данные.

Фото: todaysgeneralcounsel.com

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В США адвокат из Хантсвилла может столкнуться с санкциями федерального суда после того, как он использовал искусственный интеллект для составления юридических документов, в которых были обнаружены неточности, передает WaayTV.

Адвокат Мэтт Ривз и его юридическая команда предстанут в среду перед федеральным судом на слушании, где судья рассмотрит возможность дисциплинарных мер.

Дело связано с документом, поданным командой, представляющей бывшего комиссара Департамента исправительных учреждений Алабамы Джеффа Данна, на которого подал в суд заключенный.

Иск, первоначально поданный в 2021 году, был инициирован Фрэнки Джонсоном, который находился в заключении в исправительном учреждении Дональдсона в Бессемере и в исправительном учреждении Сент-Клер в Спрингвилле. Джонсон утверждает, что его несколько раз ударили ножом в двух отдельных инцидентах во время заключения и заявляет, что Данн и другие не защитили его, несмотря на известные угрозы со стороны других заключенных.

В недавнем ходатайстве, поданном адвокатами Данна, юридическая команда Джонсона указала на то, что, по их мнению, в материалах дела содержатся фактические неточности, включая несколько ссылок на судебную практику, которые оказались либо некорректными, либо полностью вымышленными. Согласно судебным документам, адвокаты Джонсона утверждают, что сторона защиты использовала генеративный искусственный интеллект для составления частей своих юридических аргументов. Они привели пять примеров, где ссылки на судебные дела либо не существовали, либо не подтверждали заявленные доводы.

В ответ федеральный судья США Анна Манаско обязала адвокатов Данна представить письменные объяснения по поводу ложных ссылок и указать, почему к ним не должны быть применены санкции в соответствии с правилами федерального суда. В распоряжении также указано уведомить генерального прокурора Алабамы, секретаря суда и главных судей всех федеральных судов Алабамы в связи с участием этих адвокатов в аналогичных делах по всему штату.

В своем ответе, поданном в суд, Ривз признал, что использовал ChatGPT для обоснования двух юридических аргументов и подтвердил, что источники не были проверены на точность. Рассмотрение дела временно приостановлено до дальнейших действий суда. Два адвоката из команды Данна подали прошение об освобождении от участия в слушании, запланированном на среду, но судья Манаско отклонила эти ходатайства.

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