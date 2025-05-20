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ПриватБанк сокращает месячный лимит на переводы между счетами физических лиц

11:24, 20 мая 2025
Новые правила переводов в ПриватБанке – лимит снижен до 100 тысяч грн с июня.
ПриватБанк сокращает месячный лимит на переводы между счетами физических лиц
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ПриватБанк предупредил о сокращении месячного лимита на переводы. Согласно сообщению банковского учреждения, с 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц снижается со 150 до 100 тысяч гривен. В лимит будут включаться не только переводы по номеру карты или телефона, но и те, что осуществляются по реквизитам IBAN.

В то же время данный лимит не распространяется на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

В случае необходимости совершения перевода на сумму, превышающую лимит, банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 июня 2025 года банки Украины снизят лимиты на денежные операции для граждан. Это касается не только переводов с карты на карту, но и платежей через IBAN. Соответствующие положения содержатся в меморандуме, подписанном украинскими банками.

В частности, лимит на исходящие переводы для клиентов с «средним» и «низким» уровнем риска будет снижен со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов с «высоким уровнем риска» лимит останется на уровне 50 тысяч гривен в месяц.

Чтобы получить возможность переводить между банками суммы, превышающие установленные лимиты, клиентам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Как известно, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил ограничение на исходящие P2P-переводы (с карты на карту) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Это ограничение действовало до 1 апреля 2025 года.

В декабре 2024 года крупнейшие банки страны подписали меморандум «О обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платёжных услуг», который фактически заменил ограничения НБУ.

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