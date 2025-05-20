ПриватБанк урізає місячний ліміт на перекази між рахунками фізичних осіб

Нові правила переказів у ПриватБанку – ліміт знижено до 100 тисяч грн з червня.

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ПриватБанк попередив про урізання місячного ліміту на перекази. Згідно з повідомленням банкінгу, з 1 червня 2025 року максимальна сума переказів між рахунками фізичних осіб знижується зі 150 до 100 тисяч гривень. До ліміту будуть враховуватися не тільки перекази за номером картки або телефону, але й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN.

Водночас цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

У випадку, якщо потрібно буде здійснювати перекази на більшу суму, банк просить надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що із 1 червня 2025 року банки знизять ліміти за грошовими операціями для українців. Це стосується не тільки карткових переказів, а й платежів через IBAN. Відповідні положення містить меморандум, підписаний українськими банками.

Зокрема, ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.

Для клієнтів «високого ризику» він залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба буде надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

Як відомо, Нацбанк з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Фактично він замінив обмеження НБУ.

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