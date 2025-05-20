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У США суд може покарати адвоката, якому ChatGPT створив фейкові документи

13:48, 20 травня 2025
Стверджується, що сторона захисту використала генеративний штучний інтелект для складання частини своїх юридичних аргументів, у яких містилися вигадані дані.
У США суд може покарати адвоката, якому ChatGPT створив фейкові документи
Фото: todaysgeneralcounsel.com
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У США адвокат із Хантсвілла може зіткнутися з санкціями федерального суду після того, як він використав штучний інтелект для складання юридичних документів, у яких було виявлено неточності, передає WaayTV.

Адвокат Метт Рівз і його юридична команда постануть у середу перед федеральним судом на слуханні, де суддя розгляне можливість дисциплінарних заходів.

Справа пов’язана з документом, поданим командою, яка представляє колишнього комісара Департаменту виправних установ Алабами Джеффа Данна, на якого подав до суду ув’язнений.

Позов, спочатку поданий у 2021 році, ініціював Френкі Джонсон, який перебував у місцях позбавлення волі у виправній установі Дональдсона в Бессемері та у виправній установі Сент-Клер у Спрінгвіллі. Джонсон стверджує, що його кілька разів поранили ножем у двох окремих інцидентах під час ув’язнення і заявляє, що Данн та інші не захистили його, попри відомі загрози з боку інших ув’язнених.

У нещодавньому клопотанні, поданому адвокатами Данна, юридична команда Джонсона вказала на те, що, на їхню думку, в матеріалах справи містяться фактичні неточності, включаючи кілька посилань на судову практику, які виявилися або некоректними, або повністю вигаданими. Згідно з судовими документами, адвокати Джонсона стверджують, що сторона захисту використала генеративний штучний інтелект для складання частин своїх юридичних аргументів. Вони навели п’ять прикладів, де посилання на судові справи або не існували, або не підтверджували заявлені доводи.

У відповідь федеральна суддя США Анна Манаско зобов’язала адвокатів Данна надати письмові пояснення щодо хибних посилань і зазначити, чому до них не мають бути застосовані санкції відповідно до правил федерального суду. В ухвалі також зазначено повідомити генерального прокурора Алабами, секретаря суду та головних суддів усіх федеральних судів Алабами у зв’язку з участю цих адвокатів в аналогічних справах по всьому штату.

У своєму поданому до суду поясненні Рівз визнав, що використовував ChatGPT для обґрунтування двох юридичних аргументів і підтвердив, що джерела не були перевірені на достовірність. Розгляд справи тимчасово призупинено до подальших дій суду. Двоє адвокатів з команди Данна подали прохання про звільнення від участі у слуханні, запланованому на середу, але суддя Манаско відхилила ці клопотання.

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суд США адвокат штучний інтелект

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