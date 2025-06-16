Трамп может не подписать заявление G7 по деэскалации между Ираном и Израилем, – CNN

Трамп не спешит с поддержкой заявления о мире между Ираном и Израилем.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп, вероятно, не подпишет совместное заявление лидеров G7, которое призывает к деэскалации напряженности между Ираном и Израилем. Об этом сообщает CNN.

По словам источника, проект заявления, подготовленный европейскими представителями на саммите G7, подчеркивает право Израиля на самооборону и необходимость предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Представитель Белого дома, комментируя слухи, заявил: «Под сильным руководством президента Трампа Соединенные Штаты вновь возглавили усилия по восстановлению мира во всем мире. Президент Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие».

В то же время высокопоставленный канадский чиновник опроверг информацию об отказе Трампа подписывать документ, отметив, что этот вопрос еще не решен. «Это еще не решенный вопрос, это то, что будет обсуждаться на уровне лидеров. Мы ожидаем, что основная часть этого разговора состоится на сессии по глобальной безопасности сегодня вечером. Слишком рано делать предположения о том, что выйдет из этого разговора, а что нет», - добавил он.

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