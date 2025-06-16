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Трамп може не підписати заяву G7 щодо деескалації між Іраном та Ізраїлем, — CNN

20:44, 16 червня 2025
Трамп не поспішає з підтримкою заяви про мир між Іраном та Ізраїлем.
Трамп може не підписати заяву G7 щодо деескалації між Іраном та Ізраїлем, — CNN
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не підпише спільну заяву лідерів G7, яка закликає до деескалації напруженості між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє CNN.

За словами джерела, проект заяви, підготовлений європейськими представниками на саміті G7, підкреслює право Ізраїлю на самооборону та необхідність запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Представник Білого дому, коментуючи чутки, заявив: «Під сильним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолили зусилля з відновлення миру в усьому світі. Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю».

Водночас високопоставлений канадський чиновник спростував інформацію про відмову Трампа підписувати документ, зазначивши, що це питання ще не вирішене. «Це ще не вирішене питання, це те, що буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цієї розмови відбудеться на сесії з глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде з цієї розмови, а що ні», — додав він.

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США Дональд Трамп Іран Ізраїль

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