«Я не насильник», — Трамп опроверг обвинения стрелка, которые тот написал в своем манифесте

10:21, 27 апреля 2026
Дональд Трамп заявил, что его связали с вещами, которые не имеют к нему никакого отношения.
Фото: aljazeera.com
Как известно, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Позже выяснилось, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии.

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения, выдвинутые мужчиной, устроившим стрельбу. Об этом он сказал в программе 60 Minutes телеканала CBS News.

«Меня связали с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали... Да, он это написал. Но я — не насильник. Я никого не насиловал. Я читал этот манифест. Он больной человек», — сказал американский лидер.

Ранее СМИ обнародовали манифест стрелка, который устроил стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, в котором тот написал, что «больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями».

Добавим, Дональд Трамп сообщил подробности инцидента, который произошел во время ужина корреспондентов Белого дома.

Напомним, подозреваемого в стрельбе во время ужина корреспондентов Белого дома идентифицировали как Коула Томаса Аллена, 31-летнего жителя города Торранс (штат Калифорния), расположенного неподалеку от Лос-Анджелеса.

