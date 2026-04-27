  1. У світі

«Я не ґвалтівник», — Трамп заперечив звинувачення стрільця, які той написав у своєму маніфесті

10:21, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп  заявив, що його пов'язали з речами, які не мають до нього жодного стосунку.
Фото: aljazeera.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Президент США Дональд Трамп заперечив звинувачення, висунуті чоловіком, який вчинив стрілянину. Про це він сказав у програмі 60 minutes телеканалу CBS News.

«Мене пов'язали з речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали... Так, він це написав. Але я – не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Я читав цей маніфест. Він хвора людина», - сказав американський лідер.

Раніше ЗМІ оприлюднили маніфест стрільця, який вчинив стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, в якому той написав, що «більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами».

Додамо, згодом Дональд Трамп повідомив подробиці інциденту, який стався під час вечері кореспондентів Білого дому.

Нагадаємо, підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому ідентифікували як Коула Томаса Аллена, 31-річного жителя міста Торранс (штат Каліфорнія), розташованого неподалік Лос-Анджелеса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]