«Я не ґвалтівник», — Трамп заперечив звинувачення стрільця, які той написав у своєму маніфесті

Дональд Трамп заявив, що його пов'язали з речами, які не мають до нього жодного стосунку.

Як відомо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом з’ясувалося, що стрілянину влаштував 31-річний вчитель із Каліфорнії.

Президент США Дональд Трамп заперечив звинувачення, висунуті чоловіком, який вчинив стрілянину. Про це він сказав у програмі 60 minutes телеканалу CBS News.

«Мене пов'язали з речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали... Так, він це написав. Але я – не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Я читав цей маніфест. Він хвора людина», - сказав американський лідер.

Раніше ЗМІ оприлюднили маніфест стрільця, який вчинив стрілянину під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, в якому той написав, що «більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами».

Додамо, згодом Дональд Трамп повідомив подробиці інциденту, який стався під час вечері кореспондентів Білого дому.

Нагадаємо, підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому ідентифікували як Коула Томаса Аллена, 31-річного жителя міста Торранс (штат Каліфорнія), розташованого неподалік Лос-Анджелеса.

