Депутаты приняли законопроект, который поможет вывести из тени использование сотен тысяч гектаров с/х земли

Использовать государственные земли сельхозназначения можно будет официально по понятной прозрачной процедуре – через аукционы.

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Народные депутаты окончательно приняли законопроект №7588, который поможет вывести из тени использование сотен тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Как заявил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, благодаря этому законопроекту, использовать государственные земли сельхозназначения можно будет официально по понятной прозрачной процедуре – через аукционы.

Так, по словам главы профильного комитета, в Украине около 700 тысяч гектаров земель с/х назначения государственной собственности находится в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций. Это площадь, равная трети Николаевщины.

«Действующее законодательство не дает постоянному пользователю права передавать эти земли в аренду. Но, несмотря на это, многие госпредприятия под видом «договоров о совместной обработке», «договоров о совместной деятельности» заключают скрытые договоры аренды», – пояснил Гайду.

Он добавил, что нередко договоры оформляются с использованием коррупционных схем.

Чаще всего мы видим, что вырученные средства от скрытых договоров аренды идут в карман к руководителям госпредприятий и чиновникам. Мы не можем допускать такого еще и в военное время», – отметил народный депутат.

«Аграрии смогут прозрачно принимать в пользование государственные земли и развивать свои предприятия. Кроме того, мы ожидаем, что внедрение этого закона значительно увеличит поступления в местные бюджеты от платы за землю. Ведь теперь местные бюджеты будут получать арендную плату с земель – 12% НГО», – подытожил Гайду.

Закон должен оставить в прошлом коррупционные схемы и теневое использование государственных земель, а также пользование ими практически бесплатно.

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