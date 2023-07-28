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Депутати ухвалили законопроєкт, який допоможе вивести з тіні використання сотень тисяч гектарів с/г землі

14:27, 28 липня 2023
Використовувати державні землі сільгосппризначення можна буде офіційно за зрозумілою прозорою процедурою – через аукціони.
Депутати ухвалили законопроєкт, який допоможе вивести з тіні використання сотень тисяч гектарів с/г землі
Зображення: freepik.com
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Народні депутати остаточно ухвалили законопроєкт №7588, який допоможе вивести з тіні використання сотень тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Як заявив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду,  завдяки цьому законопроєкту, використовувати державні землі сільгосппризначення можна буде офіційно за зрозумілою прозорою процедурою – через аукціони.

Так, за словами голови профільного комітету, в Україні близько 700 тисяч га земель с/г призначення державної власності перебуває в постійному користуванні підприємств, установ та організацій. Це площа, яка дорівнює третині Миколаївщини.

«Чинне законодавство не надає постійному користувачу права передавати ці землі в оренду. Але попри це багато держпідприємств під виглядом «договорів про спільний обробіток», «договорів про спільну діяльність» укладають приховані договори оренди», – пояснив Гайду.

Він додав, що нерідко договори оформлюються із залученням корупційних схем.

«Частіше за все ми бачимо, що виручені кошти від прихованих договорів оренди йдуть в кишеню до керівників держпідприємств та чиновників. Ми не можемо допускати такого, ще й у воєнний час», – зазначив народний депутат.

«Аграрії зможуть прозоро брати у користування державні землі та розвивати свої підприємства. Крім цього, ми очікуємо, що впровадження цього закону значно збільшить надходження до місцевих бюджетів від плати за землю. Адже тепер місцеві бюджети будуть отримувати орендну плату з земель – 12% НГО», –  підсумував Гайду.

Закон має залишити в минулому корупційні схеми та тіньове використання державних земель, а також користування ними практично задарма.

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