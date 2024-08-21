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Верховная Рада поддержала усовершенствование законодательства в сфере защиты здоровья и жизни работника на работе

20:50, 21 августа 2024
Целью законопроекта является изменение объекта влияния государственной политики: из нынешних «безопасность труда» или «охрана труда» – на европейский «безопасность работника».
Верховная Рада поддержала усовершенствование законодательства в сфере защиты здоровья и жизни работника на работе
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Верховная Рада 21 августа приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины о безопасности и здоровье работников на работе №10147.

Целью законопроекта является изменение объекта влияния государственной политики: из нынешних «безопасность труда» или «охрана труда» – на европейский «безопасность работника».

Главной задачей законопроекта является устранение или минимизация рисков для жизни и здоровья работника на работе.

Проектом акта также предлагается ввести в законодательство ключевые термины и понятия в сфере безопасности и здоровья работников на работе, в частности, понятие инцидента, профессионального риска, оценки рисков, рабочего места, вредных и опасных профессиональных факторов, аудита системы безопасности и здоровья работников. , экспертной организации, представителей работников и т.п.

В ВР отмечают, что данный законопроект «евроинтеграционный» и предусматривает введение в Украине новой системы предотвращения производственных рисков, основанной на определенных Директивой Совета № 89/391/ЕЭС принципах оценивания, контроля рисков и управления ими.

По результатам рассмотрения Верховная Рада постановила доработать Комитету указанный законопроект с учетом предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы, продлив срок подачи таких поправок и предложений наполовину, а также предложений, высказанных в заключении Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов от 14 июня 2024 года в соответствии с частью первой статьи 116 Регламента ВР и внести его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов начинает работу над доработкой проектом Закона Украины о безопасности и здоровье работников на работе (№ 10147) до второго чтения.

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