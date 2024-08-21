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Верховна Рада підтримала вдосконалення законодавства у сфері захисту здоров’я та життя працівника на роботі

20:50, 21 серпня 2024
Метою законопроекту є зміна об’єкту впливу державної політики: з нинішніх «безпека праці» або «охорона праці» – на європейський «безпека працівника».
Верховна Рада підтримала вдосконалення законодавства у сфері захисту здоров’я та життя працівника на роботі
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Верховна Рада 21 серпня прийняла у першому читанні за основу проект Закону України про безпеку та здоров’я працівників на роботі №10147.

Метою законопроекту є зміна об’єкту впливу державної політики: з нинішніх «безпека праці» або «охорона праці» – на європейський «безпека працівника».

Головним завданнями законопроекту є усунення або мінімізація ризиків для життя і здоров’я працівника на роботі.

Проектом акту також пропонується увести в законодавство ключові терміни та поняття у сфері безпеки та здоров’я працівників на роботі, зокрема, поняття інциденту, професійного ризику, оцінювання ризиків, робочого місця, шкідливих та небезпечних професійних факторів, аудиту системи безпеки та здоров’я працівників, експертної організації, представників працівників тощо.

У ВР зазначають, що даний законопроект є «євроінтеграційним» та передбачає запровадження в Україні нової системи запобігання виробничим ризикам, що заснована на визначених Директивою Ради № 89/391/ЄЕС принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними.

За результатами розгляду Верховна Рада постановила доопрацювати Комітету зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, продовживши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину, а також пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від 14 червня 2024 року відповідно до частини першої статті 116 Регламенту ВР, та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

Тож Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розпочинає роботу над доопрацюванням проектом Закону України про безпеку та здоров’я працівників на роботі (№ 10147) до другого читання.

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