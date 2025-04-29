Зеленский подписал закон, уточняющий правила действия патентов на лекарства во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий правила продления действия патентов во время войны.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым уточняются правила действия патентов на лекарства во время военного положения (законопроект 9383).

Этот документ входит в перечень мер по снижению цен на медицинские препараты в соответствии с решением СНБО от 12 февраля этого года, сообщал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Теперь будут действовать только те патенты, которые действительно могут быть продлены в соответствии с законодательством.

Это должен открыть рынок для генерических препаратов, усилить конкуренцию и сделать лекарства более доступными для украинцев.

В условиях военного положения действие многих патентов в Украине автоматически продолжалось, поскольку в первые месяцы полномасштабной войны не все могли физически доехать до государственных структур и продолжить патент.

Напоминаем, что 15 апреля Рада приняла в первом чтении законопроект 13087, который предусматривает внедрение «правила Болар» в украинское законодательство.

Как сообщил Михаил Радуцкий, согласно решению СНБО от 12 февраля, предусмотрено внедрение механизмов, которые позволят усилить конкуренцию и снизить цены на лекарства-генерики. Одним из них является имплементация «правила Болар» в украинское законодательство.

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