Можно ли бить детей за русский язык — мэр Ивано-Франковска Марцинкив сделал опрос

Мэр Ивано-Франковска интересуется у горожан, можно ли бить детей за русский язык.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал опрос, в котором спросил подписчиков, можно ли наказывать детей за использование русского языка.

"Есть такое мнение: "Если ребенок говорить по-русски – взять резку и отколотить, чтобы навсегда забыла. Так воспитывается гордость за свой язык", – говорит в интервью экснардеп, народный артист Богдан Бенюк. Как вы считаете", - пишет Марцинкив.

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