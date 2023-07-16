Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский подписал закон об испытательном сроке для украинцев без военного опыта, желающих служить в ВСУ

Закон предусматривает для граждан Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высшего образования, а также тех, кто раньше проходил военную службу) устанавливается испытательный срок.

На офицерские должности будут назначаться без военного образования – Зеленский подписал закон

Глава государства поддержал закон о назначении на офицерские должности бойцов без военного образования при прохождении ими трехмесячного испытательного срока на офицерской должности.

Утратившие на войне близких военнослужащие могут увольняться из армии – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий, что военнослужащие, потерявшие близких на войне, имеют право на увольнение из армии.

Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Кабмин с 1 сентября увеличил комиссию для новых заемщиков в рамках программы «єОселя»

Согласно решению правительства, с 1 сентября комиссия за предоставление и/или обслуживание кредита увеличивается с 0,5% до 1% от суммы кредита.

  1. Общество

Почему абитуриентам не дают ознакомиться со своими ошибками на НМТ: ответ УЦОКО

23:30, 16 июля 2023
Вопросы из НМТ-2023 не будут публиковаться в свободном доступе.
Почему абитуриентам не дают ознакомиться со своими ошибками на НМТ: ответ УЦОКО
Фото: 24tv.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что задачи НМТ-2023 не будут публиковаться в свободном доступе, поскольку эти тесты планируют использовать и в последующих годах. Об этом она сказала интервью «Новой украинской школе».

Пока абитуриенты получают только свои баллы за тестирование, увидеть свои ошибки они не могут. Вакуленко объясняет, что если бы участники получили свои ответы или ошибки сразу же после завершения тестирования, это могло бы создать неконкурентные условия участия в оценке.

«Кто-то смог бы через час пройти тестирование, получить все свои ошибки и дальше пытаться передать эту информацию. Это могло бы плохо повлиять на результат других участников», - говорит она.

Одна из причин этих опасений – потому, что участники проходят тестирование не одновременно.

Директор рассказала, что сейчас есть 25 вариантов тестов, в противоположность двум тестовым тетрадям, которые были ранее на ВНО и которые публиковались. Сейчас же у платформ есть определенные ограничения по количеству одновременных участников, поэтому и НМТ абитуриенты пишут в разные дни.

Кроме того, она отметила, что эти тесты УЦОКО планирует использовать и в будущем.

«Чтобы разработать эти варианты, нужно время и ресурсы. Уже второй год подряд мы проводим большое количество изменений тестирования. Это значит, что мы должны за год разработать в разы больше тестовых форм, чем раньше. Но ресурсов прежде всего человеческих больше у нас не А эти тестовые формы, которые не попали в сеть и не будут обнародоваться, мы хотим использовать в последующие годы», - объясняет Вакуленко.

По ее словам, обнародование всех 25 вариантов означало бы, что к сентябрю уже было бы большое количество тренировщиков с этими тестовыми формами и участники тратили свое время, только тренируясь на них, но не учась решать тестовые задания.

«Когда же участники знают, что задачи будут другими, то они пытаются понять ход решения той или иной задачи, почему выбор именно такой. Если же это будут те же задачи, то все превратится только в запоминание правильного ответа для нее. более позднего воспроизведения в рамках следующих тестов», - рассказала директор.

Она также отметила, что в этом году, после обнародования отчета о результатах НМТ-2023, будет опубликована одна развернутая тестовая форма со статистическими характеристиками каждого тестового задания.

«Это очень важный инструмент прежде всего для педагогов, потому что такая характеристика, например сложность тестового задания, показывает, какой процент учащихся правильно решил то или иное задание. Тогда педагоги могут оценить, какие темы оказались сложными для учеников и что нужно доработать», – говорит Вакуленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва