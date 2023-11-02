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  1. Общество

Как пройти перекомиссию людям с инвалидностью во время военного положения

18:09, 2 ноября 2023
Для проведения медико-социальной экспертизы пациент должен получить направление от медучреждения после прохождения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Как пройти перекомиссию людям с инвалидностью во время военного положения
Изображение: freepik.com
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В Министерстве здравоохранения напомнили, что на период действия военного положения процедура проведения медико-социальной экспертизы упрощена. Для ее проведения и соответственно установление группы инвалидности пациент должен получить направление от медучреждения после прохождения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Медико-социальная экспертиза проводится при наличии факторов, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. Это может быть обусловлено заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности. В таком случае лечащий врач оформляет направление на МСЭК (форма 088/о).

«Обращаем внимание, что заключение декларации при этом не является обязательным. В случае необходимости осмотра пациента, который не может прибыть на комиссию, члены комиссии сами выезжают для осмотра в учреждение здравоохранения или пациента домой», - пишут в Минздраве.

Для упрощения проведения медико-социальной экспертизы во время военного положения принято постановление КМУ №225, предусматривающее в некоторых случаях установление инвалидности заочно, независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека, обращающегося для установления инвалидности.

В случае невозможности прохождения повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, это прохождение переносится сроком не позднее шести месяцев после его отмены.

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