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  1. В мире

В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине ракеты с большим радиусом действия – Reuters

18:27, 2 ноября 2023
Кроме ATACMS, высокопоставленные американские республиканцы выступают за передачу ракет большой дальности для Украины.
В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине ракеты с большим радиусом действия – Reuters
Источник фото: ukrinform.ua
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Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена передать Украине ракеты большей дальности, - сообщает Reuters.

Члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер, которые возглавляют комитеты Конгресса по вопросам иностранных дел и Вооруженных сил, выразили убеждение в необходимости обеспечить Украину способностью наносить глубокие удары, особенно на территории Крыма.

Лидеры республиканцев выразили поддержку решения администрации Байдена передать Украине некоторые армейские тактические ракетные системы ограниченной дальности (ATACMS). В то же время, они призвали Белый дом рассмотреть возможность передачи Киеву больше систем с большим радиусом действия.

Американские законодатели отметили, что Украина проявила заинтересованность в ракетах ATACMS большой дальности и продемонстрировала ответственность в их использовании. Они также отметили, что Россия не спровоцировала конфликт из-за их использования.

"Очевидно, Вам пора завершать работу над вопросом о ATACMS. Неспособность это сделать... грозит дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", - говорится в письме республиканцев.

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