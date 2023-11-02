В Конгрессе США призвали Байдена передать Украине ракеты с большим радиусом действия – Reuters

Кроме ATACMS, высокопоставленные американские республиканцы выступают за передачу ракет большой дальности для Украины.

Источник фото: ukrinform.ua

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена передать Украине ракеты большей дальности, - сообщает Reuters.

Члены Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер, которые возглавляют комитеты Конгресса по вопросам иностранных дел и Вооруженных сил, выразили убеждение в необходимости обеспечить Украину способностью наносить глубокие удары, особенно на территории Крыма.

Лидеры республиканцев выразили поддержку решения администрации Байдена передать Украине некоторые армейские тактические ракетные системы ограниченной дальности (ATACMS). В то же время, они призвали Белый дом рассмотреть возможность передачи Киеву больше систем с большим радиусом действия.

Американские законодатели отметили, что Украина проявила заинтересованность в ракетах ATACMS большой дальности и продемонстрировала ответственность в их использовании. Они также отметили, что Россия не спровоцировала конфликт из-за их использования.

"Очевидно, Вам пора завершать работу над вопросом о ATACMS. Неспособность это сделать... грозит дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", - говорится в письме республиканцев.

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