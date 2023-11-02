У Конгресі США закликали Байдена передати Україні ракети з більшим радіусом дії – Reuters

Крім ATACMS, високопоставлені американські республіканці виступають за передачу ракет великої дальності для України.

Джерело фото: ukrinform.ua

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена передати Україні ракети більшої дальності, – повідомляє Reuters.

Члени Палати представників Майкл МакКол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер, які очолюють комітети Конгресу з питань закордонних справ і Збройних сил, висловили переконання у необхідності забезпечити Україну здатністю завдавати глибоких ударів, особливо на території Криму.

Лідери республіканців висловили підтримку рішення адміністрації Байдена передати Україні деякі армійські тактичні ракетні системи обмеженої дальності (ATACMS). Водночас, вони закликали Білий дім розглянути можливість передачі Києву більше систем з більшим радіусом дії.

Американські законодавці наголосили, що Україна виявила зацікавленість у ракетах ATACMS великої дальності та продемонструвала відповідальність у їхньому використанні. Вони також зауважили, що росія не спровокувала конфлікту через їхнє використання.

«Очевидно, Вам пора завершувати роботу над питанням щодо ATACMS. Нездатність це зробити... загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу», – йдеться у листі республіканців.

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