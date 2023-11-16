В Google Maps обновили маршруты, добавили эмодзи-реакции и общие списки для друзей: детали

Google Maps будет рекомендовать разные маршруты в зависимости от того, что больше подходит пользователю: «наилучший маршрут», «меньше пересадок», «меньше ходить», «доступен для колесного кресла» или «низкая стоимость».

Приложение для навигации Google Maps улучшает свой функционал. Там появятся обновленные маршруты общественного транспорта, реакции на эмодзи и общие списки для друзей. Об этом сообщает The Verge.

Так, Google Maps будет рекомендовать разные маршруты в зависимости от того, что больше подходит пользователю: «наилучший маршрут», «меньше пересадок», «меньше ходить», «доступен для колесного кресла» или «низкая стоимость».

Также приложение будет четко отображать входы и выходы со станций, чтобы пользователь не сел не в поезд (электрички или метро).

Еще одна новая функция – общие списки. Их можно создать с друзьями или с семьей, чтобы там выбирать разные маршруты с помощью реакций с эмодзи. Списками можно делиться в мессенджерах и соцсетях.

Кроме того, теперь можно будет реагировать на фотографии и отзывы пользователей с помощью эмодзы из Emoji Kitchen от Google.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.