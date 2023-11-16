У Google Maps оновили маршрути, додали емодзі-реакції та спільні списки для друзів: деталі

Google Maps рекомендуватиме різні маршрути залежно від того, що більше підходить користувачу: «найкращий маршрут», «менше пересадок», «менше ходити», «доступний для колісного крісла» або «найнижча вартість».

Додаток для навігації Google Maps покращує свій функціонал. Там зʼявляться оновлені маршрути громадського транспорту, реакції з емодзі та спільні списки для друзів. Про це повідомляє The Verge.

Так, Google Maps рекомендуватиме різні маршрути залежно від того, що більше підходить користувачу: «найкращий маршрут», «менше пересадок», «менше ходити», «доступний для колісного крісла» або «найнижча вартість».

Також застосунок чітко відображатиме входи та виходи зі станцій, щоб користувач не сів не в той поїзд (електрички чи метро).

Ще одна нова функція — спільні списки. Їх можна створити з друзями чи з родиною, щоб там обирати різні маршрути за допомогою реакцій з емодзі. Списками можна ділитися в месенджерах і соцмережах.

Крім того, тепер можна буде реагувати на фотографії та відгуки користувачів за допомогою емодзі з Emoji Kitchen від Google.

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