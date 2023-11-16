Чехія планує заморозити усі державні активи рф на своїй території

Уряд Чехії схвалив заморожування російських державних активів у країні.

Джерело фото: Укрінформ

Уряд Чехії підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів росії на чеській території.

Про це Ян Ліпавський написав у X (колишня назва Twitter).

«За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої росія фінансує вбивства українців, закінчується», – написав голова чеського МЗС в середу, 15 листопада.

В МЗС України привітали це рішення та закликали країни, які це ще не зробили це, наслідувати приклад.

«Я вітаю цей принциповий крок і дякую своєму колезі та другу Яну Ліпавському. Усі країни, які ще не зробили цього, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та знищення», - написав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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