Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо блокування кордону з Україною не припнеться

Єврокомісія застерігає Польщу вирішити питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною відповідно до законодавства ЄС.

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Європейська Комісія розглядає можливість розпочати карну процедуру щодо Польщі через блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. За інформацією RMF FM, якщо польська влада не вирішить цю проблему, ЄС може ініціювати кроки відповідно до законодавства ЄС.

За словами речника Єврокомісії, польська влада має забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах відповідно до вимог Європейського Союзу. Однак, офіційний представник Єврокомісії відмовився коментувати можливі заходи, які можуть бути вжиті проти польської влади, залишаючи зауваження про те, що переговори з Польщею та Україною щодо цієї проблеми ще тривають.

«Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають», – заявив речник Єврокомісії.

Раніше Україна не дійшла згоди з Польщею.

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