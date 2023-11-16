Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если блокирование границы с Украиной не прекратится

Еврокомиссия предостерегает Польшу решить вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной в соответствии с законодательством ЕС.

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Европейская Комиссия рассматривает возможность начать уголовную процедуру в отношении Польши из-за блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. По информации RMF FM, если польские власти не решит эту проблему, ЕС может инициировать шаги в соответствии с законодательством ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии, польские власти должны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах в соответствии с требованиями Европейского Союза. Однако, официальный представитель Еврокомиссии отказался комментировать возможные меры, которые могут быть приняты против польских властей, оставляя замечание о том, что переговоры с Польшей и Украиной по этой проблеме еще продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - заявил представитель Еврокомиссии.

Ранее Украина не пришла к согласию с Польшей.

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