Принудительное исполнение решений: в Минюсте объяснили, почему взимается с должника большая сумма, чем задолженность

Принудительное исполнение решения начинается с момента принятия государственным исполнителем постановления об открытии исполнительного производства, поэтому одновременно с открытием исполнительного производства выносится постановление об удержании исполнительного собрания.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщает, что при принудительном исполнении решений государственными исполнителями чаще всего списываются средства с арестованных счетов должников, поэтому возникает вопрос, почему с них взимается большая сумма, чем сумма задолженности.

«Согласно статье 1 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение решений включает совокупность действий органов и лиц, направленных на принудительное исполнение решений и проводится на основаниях, в пределах полномочий и способом, которые определены законодательством Украины.

Принудительное исполнение решения начинается с момента принятия государственным исполнителем постановления об открытии исполнительного производства, поэтому одновременно с открытием исполнительного производства выносится постановление об удержании исполнительного сбора (статья 27 Закона). Заметим, что на момент открытия исполнительного производства государственный исполнитель не владеет какой-либо информацией от должника по поводу исполнения судебного решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнительный сбор – это сбор, взимаемый на всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами ГИС.

Исполнительный сбор взимается государственным исполнителем в размере 10% суммы, подлежащей принудительному взысканию, возврату или стоимости имущества должника, подлежащей передаче взыскателю по исполнительному документу, задолженности по уплате алиментов. За принудительное исполнение решения неимущественного характера исполнительный сбор взимается в размере двух минимальных размеров заработной платы с должника – физического лица (13 400 грн – по состоянию на 2023 год) и в размере четырех минимальных размеров заработной платы с должника – юридического лица (26 800 грн – по состоянию на 2023 год).

При этом статьей 27 указанного Закона установлен исчерпывающий перечень оснований и условия, по которым исполнительный сбор не взимается. Поэтому взимание исполнительного сбора является обязательным взысканием с должника в пользу Государственного бюджета.

Согласно пункту 33 части 2 статьи 29 Бюджетного Кодекса 50% исполнительного сбора, взимаемого органами ГИС, относятся к доходам общего фонда Государственного бюджета.

Отдельно в Минюсте обратили внимание, что во время принудительного исполнения решения взимаются с должника средства на расходы исполнительного производства. Это средства, за счет которых осуществляется финансирование исполнительного производства (статья 42 Закона), его организация и проведением исполнительных действий по обеспечению принудительного исполнения решений.

Расходы исполнительного производства органов ГИС производятся за счет средств Государственного бюджета Украины и средств исполнительного производства (авансового взноса взыскателя и взысканных с должника средств на расходы исполнительного производства).

Размер и виды расходов исполнительного производства устанавливаются Министерством юстиции.

При взыскании основной задолженности и дополнительных средств (исполнительный сбор и расходы исполнительного производства) государственный исполнитель руководствуется исключительно требованиями Закона «Об исполнительном производстве», Конституцией Украины, другими законами и нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с этим Законом.

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