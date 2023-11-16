Чехия планирует заморозить все государственные активы рф на своей территории

Правительство Чехии одобрило замораживание российских государственных активов в стране.

Источник фото: Укринформ

Правительство Чехии поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов россии на чешской территории.

Об этом Ян Липавский написал в X (бывшее название Twitter).

«По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой россия финансирует убийства украинцев, заканчивается», – написал глава чешского МИД в среду, 15 ноября.

В МИД Украины поприветствовали это решение и призвали страны, которые еще не сделали это, последовать примеру.

«Я приветствую этот принципиальный шаг и благодарю своему коллеге и другу Яну Липавскому. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение», – написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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