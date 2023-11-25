Как пенсионеру самостоятельно отследить состояние рассмотрения судебного дела: разъяснение ПФ

Граждане могут самостоятельно узнать результаты рассмотрения решений суда.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как пенсионеру самостоятельно отследить состояние рассмотрения судебного дела и узнать результаты обработки решений суда. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

Украинцы могут самостоятельно отследить состояние рассмотрения судебного дела в подсистеме «Электронный суд».

Узнать результаты обработки решений суда можно на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Алгоритм действий:

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