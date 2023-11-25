Як пенсіонеру самостійно відстежити стан розгляду судової справи: роз’яснення ПФ

Громадяни можуть самостійно дізнатися про результати розгляду рішень суду.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як пенсіонеру самостійно відстежити стан розгляду судової справи та дізнатися про результати опрацювання рішень суду. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

Українці можуть самостійно відстежити стан розгляду судової справи в підсистемі «Електронний суд».

Дізнатися про результати опрацювання рішень суду можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Алгоритм дій:

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