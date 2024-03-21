21 марта: какой сегодня праздник и главные события

21 марта в Украине и мире празднуют Международный день лесов и Всемирный день поэзии.

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В четверг, 21 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 марта в Украине и мире празднуют Международный день лесов. Праздник был создан по инициативе ООН 28 ноября 2012 из-за значительных потерь лесных насаждений (около 13 миллионов гектаров в год). Главной целью этого дня является повышение осведомленности о ценности лесов и деревьев, призыв к созданию различных мер по их защите.

Также 21 марта Всемирный день гипнопологов. Дата праздника была выбрана не случайно, ведь это первый день астрономической весны. Он является символом начинаний и возрождения. Праздник посвящен повышению осведомленности о гипнородах и их преимуществах для малышей и мам. Гипнороды – специальная программа подготовки к родам, в которой акцент делается на естественных родах. Она учит разным методам самовнушения для борьбы со страхом и болью во время родов.

А еще 21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Событие было создано ООН 26 октября 1966 года. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1960 прошла демонстрация в Южно-Африканской республике, во время которой полицейские убили 69 мирных людей. Главная цель события состоит в привлечении общества к уважению и терпимости друг к другу.

21 марта празднуют Международный день кукольника. Творческий профессиональный праздник, созданный в 2002 году по инициативе Дживадо Золфагарихо. Именно от мастерства кукольника зависит успех спектакля и атмосфера, царящая во время нее. Театр кукол является древним искусством. В Украине же первый появился в Чернигове в 1921 году.

Также 21 марта Международный день человека с синдромом Дауна. Событие было создано по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна в 2006 году. Дату выбрали не случайно, она расшифровывается как причина возникновения синдрома (три 21 хромосома — 21.03). Синдром Дауна является врожденной генетической патологией, открытой в 1866 году Джоном Дауном. У таких людей очень отличается мировоззрение, они медленнее развиваются, но очень талантливы и добры.

А еще 21 марта Всемирный день домашнего хозяйства. Праздник был начат Международной федерацией домашнего хозяйства еще в 1982 году. Но ежегодную тему начали выбирать только с 2002 года. Главная цель этого дня распространить осведомленность о домашнем хозяйстве и грамотной экономике.

21 марта празднуют Всемирный день поэзии. Праздник был установлен по инициативе ЮНЕСКО для того, чтобы пропагандировать искусство поэзии, поддержать языковое разнообразие и способствовать мелким издательствам.

Какой сегодня церковный праздник

21 марта в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла. Он был учеником апостола Петра и именно от него получил должность епископа на острове Сицилия. Был благочестивым, помогал бедным, исцелял больных, за что получил от Господа дар чудотворения. Умер Кирилл в глубокой старости, а его тело было похоронено на острове. Говорят, что у его могилы еще долгое время творились разные чудеса.

Календарь важных событий за 21 марта:

630 год — византийский император Ираклий отражает у сасанидов Крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим;

1804 год – вводят в действие Кодекс Наполеона;

1844 год — начало календаря бахаи;

1884 год — во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменяют действовавший с 1791 года запрет на создание профсоюзов;

1927 год — в Киеве вышел первый номер украинской «Литературной газеты»;

1935 год — по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства начинают называть Персию Ираном;

1945 год — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибает 125 гражданских датчан, в том числе 86 школьников;

1961 год — проходит первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club);

1980 год — президент США Джимми Картер призывает к бойкоту Олимпийских игр в Москве;

1990 год — Намибия становится независимой от Южной Африки.

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