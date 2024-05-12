С Днем матери 2024: трогательные пожелания и открытки с поздравлениями

Поздравления с днем матери в прозе, стихах и красивые открытки для самого дорогого человека.

Источник фото: freepik.com

День матери Украины и весь мир ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В 2024 году дата выпадает на 12 мая.

Как красиво поздравить дорогих мамочек с этим замечательным праздником в нашей подборке ниже:

С Днем матери! Желаю тебе здоровья, счастья и безграничной радости каждый день.

С самыми теплыми пожеланиями в этот день. Пусть каждый миг будет наполнен любовью и теплом, как ты наполняешь наши сердца. С Днем матери!

Дорогая мама, твоя любовь и забота – это самое ценное сокровище. С праздником тебя, пусть он принесет столько же радости, сколько ты даришь нам.

Мама, ты – моя героиня. С Днем матери! Пусть каждый день приносит тебе столько силы и уверенности, сколько ты даешь нам.

Мама, ты моя лучшая сказка, где каждая страница написана твоей любовью. С Днем Матери!

Источник фото: freepik.com

Источник фото: СМИ

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