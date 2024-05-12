З Днем матері 2024: зворушливі побажання та листівки з привітаннями

Привітання з Днем матері в прозі, віршах і красиві листівки для найдорожчої людини.

Джерело фото: freepik.com

День матері Україна та весь світ щорічно відзначають у другу неділю травня. У 2024 році ця дата випадає на 12 травня.

Як гарно привітати дорогих матусь із цим чудовим святом у нашій добірці нижче:

З Днем матері! Бажаю тобі здоров’я, щастя і безмежної радості кожного дня.

З найтеплішими побажаннями в цей особливий день. Нехай кожна мить буде наповнена любов’ю та теплом, як ти наповнюєш наші серця. З Днем матері!

Дорога мамо, твоя любов і турбота – це найцінніший скарб. Зі святом тебе, нехай воно принесе стільки ж радості, скільки ти даруєш нам.

Мамо, ти – моя героїня. З Днем матері! Нехай кожен день приносить тобі стільки ж сили і впевненості, скільки ти даєш нам.

Мамо, ти – моя найкраща казка, де кожна сторінка написана твоєю любов’ю. З Днем Матері!

Джерело фото: freepik.com

Джерело фото: ЗМІ

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