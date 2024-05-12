Німецькі депутати пропонують, щоб країни НАТО збивали дрони над Україною

У Берліні розмірковують над тим, щоб збивати російські дрони над Україною силами НАТО.

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Країни НАТО можуть допомогти Україні захистити частину її західної території від атак російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони, розташованих на східних кордонах Альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії.

Такого розвитку не виключають представники низки німецьких політичних партій, пише видання «FAZ», на яке посиланяється «DW».

Як йдеться у публікації, ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, якими керують військовослужбовці НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це у свою чергу допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

За оцінкою журналістів «FAZ», такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, про який міркує президент Франції Еммануель Макрон.

Наприклад депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер зазначив, що «це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт». Як стверджує Кізеветтер, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великобританії допомогли відбити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

А Агнешка Бруггер із партії «Зелені» вважає вірним «розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України».

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