Немецкие депутаты предлагают, чтобы страны НАТО сбивали дроны над Украиной

В Берлине размышляют над тем, чтобы сбивать российские дроны над Украиной силами НАТО.

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Страны НАТО могут помочь Украине защитить часть ее западной территории от атак российских дронов посредством систем противовоздушной обороны, расположенных на восточных границах Альянса, в частности в Польше или Румынии.

Такое развитие не исключают представители ряда немецких политических партий, пишет издание «FAZ», на которое ссылается «DW».

Как говорится в публикации, идея сбивать над Западом Украины российские беспилотники с использованием размещенных в Румынии и Польше систем ПВО Альянса, которыми руководят военнослужащие НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге, а также бывшему помощнику генсека НАТО генерал-лейтенанту Горсту-Гайнриху Браусу.

По мнению Ланге, это позволило бы создать на украинской границе безопасную зону в ширину до 70 километров. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

По оценке журналистов «FAZ», такой подход стал бы шагом в том же направлении, о котором рассуждает президент Франции Эммануэль Макрон.

Например, депутат оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер отметил, что «это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт». Как утверждает Кизеветтер, пример Израиля, которому в апреле силы США, Франции и Великобритании помогли отразить масштабную воздушную атаку Ирана, говорит о том, что в подобной ситуации оказавшие помощь государства не становятся автоматически сторонами конфликта.

А Агнешка Бруггер из партии «Зеленые» считает верным «разместить системы противовоздушной обороны на границах соседних государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины».

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