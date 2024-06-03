Метеорологи предупреждают о грозах, местами град и шквалы 4 июня

Во вторник, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем местами прогнозируются град и штормовой ветер.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Так, во вторник метеорологи прогнозируют ночью в большинстве западных областей, на Винничине, Одесщине и Николаевщине, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы. Также в день в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 14-19°.
Напомним, что 2 июня мощная непогода накрыла Киев.
В городе наблюдался мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.
На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.