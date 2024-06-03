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Метеорологи предупреждают о грозах, местами град и шквалы 4 июня

21:14, 3 июня 2024
Днем ​​местами прогнозируются град и штормовой ветер.
Метеорологи предупреждают о грозах, местами град и шквалы 4 июня
Источник фото: J W / Unsplash
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Во вторник, 4 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем ​​местами прогнозируются град и штормовой ветер.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, во вторник метеорологи прогнозируют ночью в большинстве западных областей, на Винничине, Одесщине и Николаевщине, днем ​​в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы. Также в день в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем ​​14-19°.

Напомним, что 2 июня мощная непогода накрыла Киев.

В городе наблюдался мощный ливень, шквальный ветер и град. В некоторых районах столицы улицы превратились в реки.

На Киевщине из-за непогоды тысячи семей остались без света.

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