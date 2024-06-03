Метеорологи попереджають про грози, подекуди град та шквали 4 червня

Вдень подекуди прогнозуються град та штормовий вітер.

Джерело фото: J W / Unsplash

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У вівторок, 4 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому вдень подекуди прогнозуються град та штормовий вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, у вівторок метеорологи прогнозують вночі в більшості західних областей, на Вінничині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози. Також в день в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 28-33°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Нагадаємо, що 2 червня потужна негода накрила Київ.

У місті спостерігалася потужна злива, шквальний вітер та град. У деяких районах столиці вулиці перетворилися на річки.

На Київщині через негоду тисячі родин залишилися без світла.

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