Сборная Украины сыграла вничью с Германией в товарищеском матче

Товарищеский матч на «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрберге завершился со счетом 0:0.

В понедельник, 3 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

Хозяева поля создали множество опасных моментов, но защита и Анатолий Трубин выстояли.

В конце второго тайма гол за Украину забил Артем Добвик, однако его отменили из-за офсайда.

Германия – Украина – 0:0

Германия: Нойер – Киммих, Антон, Та (Кох, 59), Миттельштедт – Гюндоган (Фюрих, 46), Андрих (Павлович, 71) – Мусиала (Бейер, 59), Гросс, Вирц (Ундав, 46) – Хаверц (Мюллер, 59)

Украина: Трубин – Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко – Степаненко (Бражко, 63), Шапаренко (Судаков, 63) – Цыганков (Ярмоленко, 63), Мудрик (Зубков, 63) – Яремчук (Довбик, 76)

Предупреждение: Степаненко, 31

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