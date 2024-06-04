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Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі

08:32, 4 червня 2024
Товариський матч на «Макс-Морлок-Штадіон» у Нюрберзі завершився з рахунком 0:0.
Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі
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У понеділок, 3 червня, відбувся товариський матч між збірними Німеччини та України. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Господарі поля створили безліч небезпечних моментів, але захист та Анатолій Трубін вистояли.

Наприкінці другого тайму гол за Україну забив Артем Добвик, проте його скасували через офсайд.

Німеччина – Україна – 0:0

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Антон, Та (Кох, 59), Міттельштедт – Гюндоган (Фюріх, 46), Андріх (Павлович, 71) – Мусіала (Беєр, 59), Гросс, Вірц (Ундав, 46) – Хаверц (Мюллер, 59)

Україна: Трубін – Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко – Степаненко (Бражко, 63), Шапаренко (Судаков, 63) – Циганков (Ярмоленко, 63), Мудрик (Зубков, 63) – Яремчук (Довбик, 76)

Попередження: Степаненко, 31

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