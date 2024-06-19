TikTok запускает приложение для обмена фото, похожее на Instagram

Популярная социальная сеть TikTok запускает приложение для обмена фотографиями под названием Whee. Он похож на Instagram. Об этом сообщил основатель Android Police и APKMirror Артем Русаковский.
TikTok позиционирует Whee как приложение для обмена фотографиями только с самыми близкими друзьями.
«Делайте и делитесь реальными фотографиями, которые могут видеть только ваши друзья, что позволит вам быть самим собой», — описывают приложение в Google Play.
В приложении можно делать фото, подписывать, лайкать, комментировать, смотреть историю опубликованных фото.
Пока что Whee доступен только на устройствах Android в нескольких странах мира, но не в США.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.