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TikTok запускає застосунок для обміну фото, схожий на Instagram

14:30, 19 червня 2024
У застосунку Whee можна робити фото, підписувати, лайкати, коментувати, дивитися історію опублікованих фото.
TikTok запускає застосунок для обміну фото, схожий на Instagram
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Популярна соціальна мережа TikTok запускає застосунок для обміну фотографіями під назвою Whee. Він схожий на Instagram. Про це повідомив засновник Android Police та APKMirror Артем Русаковський.

TikTok позиціонує Whee як застосунок для обміну фотографіями лише з найближчими друзями.

«Робіть і діліться реальними фотографіями, які можуть бачити лише ваші друзі, що дозволить вам бути самим собою», — описують застосунок у Google Play.

У застосунку можна робити фото, підписувати, лайкати, коментувати, дивитися історію опублікованих фото.

Поки що Whee доступний лише на пристроях Android у кількох країнах світу, але не в США.

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