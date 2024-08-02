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Землю накроет мощная магнитная буря, которая вызовет появление полярного сияния

17:37, 2 августа 2024
Магнитная буря затянется на два дня: 3 и 4 августа.
Землю накроет мощная магнитная буря, которая вызовет появление полярного сияния
Иллюстративное фото, автор Владислав Балинский
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Землю снова накроет мощная магнитная буря.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды SpaceWeather, возмущения геомагнитного поля ожидаются 3 августа.

Они будут связаны со вспышкой категории М8. Он сопровождался корональным выбросом массы (КВМ), достигшим Земли 3 августа. Вспышка может вызвать магнитную бурю категории G2, которая в свою очередь приведет к появлению сильных полярных сияний.

По данным сайта Meteoagent, магнитная буря затянется на два дня: 3 и 4 августа. Она будет средней силы, К-индекс превысит 6.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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