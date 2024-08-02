Землю накриє потужна магнітна буря, яка викличе появу полярного сяйва

Магнітна буря затягнеться на два дні: 3 та 4 серпня.

Ілюстративне фото, автор Владислав Балинський

Землю знову накриє потужна магнітна буря.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, збурення геомагнітного поля очікуються 3 серпня.

Вони будуть пов'язані зі спалахом категорії М8. Він супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), що досягне Землі 3 серпня. Спалах може викликати магнітну бурю категорії G2, яка, своєю чергою, призведе до появи сильних полярних сяйв.

За даними сайту Meteoagent, магнітна буря затягнеться на два дні: 3 та 4 серпня. Вона буде середньої сили, К-індекс перевищить 6.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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