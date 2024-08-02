Землю накриє потужна магнітна буря, яка викличе появу полярного сяйва

Землю знову накриє потужна магнітна буря.
Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, збурення геомагнітного поля очікуються 3 серпня.
Вони будуть пов'язані зі спалахом категорії М8. Він супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), що досягне Землі 3 серпня. Спалах може викликати магнітну бурю категорії G2, яка, своєю чергою, призведе до появи сильних полярних сяйв.
За даними сайту Meteoagent, магнітна буря затягнеться на два дні: 3 та 4 серпня. Вона буде середньої сили, К-індекс перевищить 6.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.