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Землю накриє потужна магнітна буря, яка викличе появу полярного сяйва

17:37, 2 серпня 2024
Магнітна буря затягнеться на два дні: 3 та 4 серпня.
Землю накриє потужна магнітна буря, яка викличе появу полярного сяйва
Ілюстративне фото, автор Владислав Балинський
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Землю знову накриє потужна магнітна буря. 

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather, збурення геомагнітного поля очікуються 3 серпня.

Вони будуть пов'язані зі спалахом категорії М8. Він супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), що досягне Землі 3 серпня. Спалах може викликати магнітну бурю категорії G2, яка, своєю чергою, призведе до появи сильних полярних сяйв.

За даними сайту Meteoagent, магнітна буря затягнеться на два дні: 3 та 4 серпня. Вона буде середньої сили, К-індекс перевищить 6.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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