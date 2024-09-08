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Украинцы могут получить стоматологическую помощь безвозмездно – в НСЗУ озвучили список услуг

13:53, 8 сентября 2024
Какая стоматологическая помощь является бесплатной в 2024 году.
Украинцы могут получить стоматологическую помощь безвозмездно – в НСЗУ озвучили список услуг
Источник фото: Freepik
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Пациенты, которые сталкиваются с необходимостью посетить стоматолога, могут получить ряд стоматологических услуг бесплатно в 2024 году. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

В НСЗУ объясняют, что неотложная стоматологическая помощь для взрослых, плановая и неотложная стоматологическая помощь для детей до 18 лет покрывается Программой медицинских гарантий. Обращаться нужно в те медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ по пакету «Стоматологическая помощь взрослым и детям».

Обратиться к стоматологу, стоматологу детскому, стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу, врачу зубному, хирургу челюстно-лицевому можно как по направлению, так и без направления (т.е. за самообращением).

Также среди безвозмездных услуг – зубопротезирование и зуболечение для ветеранов. Это предусмотрено отдельным пакетом, не входящим в Программу медицинских гарантий.

Получить эти услуги могут ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.

Обращаться нужно в те медицинские учреждения, которые работают в рамках этого пилотного проекта. Их можно увидеть на дашборде «Предоставители медицинских услуг по направлению «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Чтобы получить медицинскую помощь по зубопротезированию, нужно направление стоматолога, а также документы, подтверждающие личность и статус ветерана. Для зуболечения можно обращаться без направления, отмечают в НСЗУ.

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