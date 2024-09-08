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В семи областях стартовал проект по подготовке водительниц автобусов

12:33, 8 сентября 2024
Среди прочего так хотят преодолеть и кадровый кризис.
В семи областях стартовал проект по подготовке водительниц автобусов
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В Украине стартовал проект под названием «Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок».

Как объясняет заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, кадровый кризис сегодня касается фактически всех отраслей, в перевозку как грузовых так и пассажирских потребность в квалифицированных специалистах также является значительной.

«Только в регионах сегодня нужно более 6 тысяч водителей автобусов на внутренних маршрутах. Поэтому одной из задач государства является создание доступных условий для переобучения и овладения новыми навыками, в частности среди женщин», – отметил он.

Как поясняется, в среднем в системе общественного транспорта в мире около 19% водительниц. Хотя их количество растет, доля женщин, работающих водительницами на таких видах транспорта, как автобусы, региональная и пригородная железная дорога, разная и пока не является паритетной с водителями-мужчинами. В Украине этот показатель составляет менее 1%, за исключением электротранспорта.

Именно для того, чтобы предоставить возможность обучения и трудоустройства в сфере транспорта большему количеству женщин, был разработан пилотный проект. Присоединиться к нему могут женщины в возрасте от 21 до 65 лет, проживающие в Украине (а именно в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях), имеют водительское удостоверение (категории «B», « C», «CE», «D1») и опыт вождения более 3 лет и стремятся расширить свои профессиональные возможности и в дальнейшем планируют трудоустроиться водителями автобуса.

Участницы проекта пройдут переподготовку и переквалификацию для приведения навыков в соответствие с требованиями реформирования пассажирского транспорта в Украине и международными стандартами.

Предусмотрена учеба для 100 женщин.

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