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У семи областях стартував проєкт із підготовки водійок автобусів

12:33, 8 вересня 2024
Серед іншого так хочуть подолати і кадрову кризу.
У семи областях стартував проєкт із підготовки водійок автобусів
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В Україні стартував проєкт  під назвою «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень».

Як пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, кадрова криза сьогодні торкається фактично всіх галузей, у перевезення як вантажних так і пасажирських потреба у кваліфікованих фахівцях також є значною.

«Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок», – наголосив він. 

Як пояснюється, у середньому в системі громадського транспорту в світі близько 19% водійок. Хоча їхня кількість зростає, частка жінок, які працюють водійками на таких видах транспорту, як автобуси, регіональна та приміська залізниця, є різною і наразі не є паритетною з водіями-чоловіками. В Україні ж цей показник складає менше 1%, за винятком електротранспорту. 

Саме для того, щоб надати можливість навчання та працевлаштування в сфері транспорту більшій кількості жінок, було розроблено пілотний проєкт. Долучитись до нього можуть жінки віком від 21 до 65 років, які проживають в Україні (а саме в м. Київ, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях), мають водійське посвідчення (категорії «B», «C», «CE», «D1») та досвід водіння понад 3 роки та прагнуть розширити свої професійні можливості і надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса. 

Учасниці проєкту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів.

Передбачено навчання для 100 жінок. 

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