Українці можуть отримати стоматологічну допомогу безоплатно – у НСЗУ озвучили список послуг

Яка стоматологічна допомога є безоплатною у 2024 році.

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Пацієнти, які стикаються з необхідністю відвідати стоматолога, можуть отримати низку стоматологічних послуг безоплатно у 2024 році. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Так, у НСЗУ пояснюють, що невідкладна стоматологічна допомога для дорослих, планова та невідкладна стоматологічна допомога для дітей до 18 років покривається Програмою медичних гарантій. Звертатися потрібно в ті медичні заклади, які мають договір із НСЗУ за пакетом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям».

Звернутися до стоматолога, стоматолога дитячого, стоматолога-терапевта, стоматолога-хірурга, лікаря зубного, хірурга щелепно-лицевого можна як за направленням, так і без направлення (тобто за самозверненням).

Також серед безоплатних послуг – зубопротезування та зуболікування для ветеранів. Це передбачено окремим пакетом, який не входить до Програми медичних гарантій.

Отримати ці послуги можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Звертатися потрібно у ті медичні заклади, які працюють у рамках цього пілотного проєкту. Їх можна побачити на дашборді «Надавачі медичних послуг за напрямом "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України».

Щоб отримати медичну допомогу із зубопротезування, потрібно направлення стоматолога, а також документи, які підтверджують особу та статус ветерана. Для зуболікування можна звертатись без направлення, зазначають у НСЗУ.

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