Метели и штормовой ветер — украинцев предупредили о резком похолодании

Грядут сильные осадки в виде дождя и снега.

Фото: molbuk.ua

В ближайшие дни Украину будет радовать теплая погода, но уже на следующей неделе в страну придет значительное похолодание с осадками и штормовым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

По ее словам, идут сильные осадки в виде дождя и снега, штормовой ветер и метели.

«В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.

Киевляне ощутят серьезное изменение погоды, по предварительному прогнозу, с 21 ноября - ожидаются сильные осадки и похолодание. Этот прогноз предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание. 21-23 ноября», - предупредила синоптик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.