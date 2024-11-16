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Хуртовина та штормовий вітер — українців попередили про різке похолодання

13:33, 16 листопада 2024
Сунуть сильні опади у вигляді дощу та снігу.
Хуртовина та штормовий вітер — українців попередили про різке похолодання
Фото: molbuk.ua
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У найближчі дні Україну радуватиме тепла погодою, але вже на наступному тижні в країну прийде значне похолодання з опадами та штормовим вітром. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook

За її словами, сунуть сильні опади у вигляді дощу та снігу, штормовий вітер і хуртовини.

«Впродовж 21−23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання. Кияни відчують серйозну зміну погоди, за попереднім прогнозом, з 21-го листопада — очікуються сильні опади та похолодання. Цей прогноз — попередній, потребує уточнення, але все ж візьміть це до уваги. 21−23 листопада», — попередила синоптикиня.

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