9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

По случаю праздника Укрпочта выпустила специальный почтовый набор, посвященный НАБУ.

Фото: celebratoday.com

Ежегодно 9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, инициированный Организацией Объединенных Наций. В этот день, в 2003 году, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября того же года.

Одним из основных положений Конвенции является требование возвращения средств, полученных в результате коррупции, в страны, из которых они были незаконно выведены. Более 100 государств, подписавших этот документ, признали подкуп, взяточничество, злоупотребление властью и другие формы коррупции уголовными преступлениями и согласились на сотрудничество для борьбы с этой проблемой на глобальном уровне.

К государствам с самым низким уровнем коррупции относятся Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада и другие страны, где на государственном уровне сформированы эффективные антикоррупционные стратегии.

В этом году по случаю Международного дня борьбы с коррупцией Укрпочта выпустила специальный почтовый набор, посвященный НАБУ, включающий марочный лист с девятью марками. Каждая марка отражает работу детективов, аналитиков и спецназовцев, которые ежедневно борются с коррупцией, чтобы коррупционеры предстали перед законом и понесли заслуженное наказание.

Фото: НАБУ

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