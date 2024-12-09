9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

З нагоди свята Укрпошта випустила спеціальний поштовий набір, присвячений НАБУ.

Фото: celebratoday.com

Щороку 9 грудня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, ініційований Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня, у 2003 році, була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН 1 листопада того ж року.

Одним із основних положень Конвенції є вимога повернення коштів, здобутих унаслідок корупції, до країн, з яких вони були незаконно виведені. Понад 100 держав, що підписали цей документ, визнали підкуп, хабарництво, зловживання владою та інші форми корупції кримінальними злочинами і погодилися на співпрацю для боротьби з цією проблемою на глобальному рівні.

До держав з найнижчим рівнем корупції відносяться Фінляндія, Данія, Нова Зеландія, Ісландія, Сінгапур, Швеція, Канада та інші країни, де на державному рівні сформовано ефективні антикорупційні стратегії.

Цьогоріч з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією Укрпошта випустила спеціальний поштовий набір, присвячений НАБУ, що включає марковий аркуш із дев'ятьма марками. Кожна марка відображає роботу детективів, аналітиків і спецпризначенців, які щодня борються з корупцією, аби корупціонери постали перед законом і понесли заслужене покарання.

Фото: НАБУ

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