Международные пенсии – в ПФУ напомнили, кому необходимо пройти идентификацию

Некоторым из пенсионеров за границей необходимо предоставить Пенсионному фонду документ о пребывании в живых - для дальнейшего получения выплат на банковский счет.

Источник фото: Unsplash

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что проживающие за рубежом украинские пенсионеры должны выполнять определенные требования для получения пенсионных выплат.

Украина заключила ряд международных договоров по социальному (пенсионному) обеспечению, которыми регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное проживание за границу.

По пропорциональному принципу заключен договор с Королевством Испания, Латвийской Республикой, Словацкой Республикой, Литовской Республикой, Чешской Республикой, Республикой Болгария, Португальской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Польша.

Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории.

Страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию.

Выплата таких пенсий производится ежеквартально путем перевода на лицевые счета пенсионеров, открытые в банках стран проживания или через компетентный орган договорного государства.

Пенсионеры, получающие пенсионную выплату через компетентный орган договорного государства, проходят идентификацию в этих органах. А пенсионерам, которые получают выплату на банковский счет и проживают в Королевстве Испании, Словацкой Республике, Чешской Республике, Республике Болгария, Португальской Республике, Республике Польша, нужно ежегодно до 31 декабря присылать в Пенсионный фонд Украины. лицо есть живой».

Образцы заявлений о подтверждении нахождения личности в живых размещены на информационной странице вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.