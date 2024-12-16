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В ВАКС ответили, сколько ходатайств обработали за год с момента запуска системы іКейс

11:12, 16 декабря 2024
ВАКС начал принимать электронные ходатайства через информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования іКейс.
В ВАКС ответили, сколько ходатайств обработали за год с момента запуска системы іКейс
Иллюстративное изображение: radako.com.ua
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В прошлом году с 15 декабря Высший антикоррупционный суд начал принимать электронные ходатайства через информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования – іКейс.

И первый вид ходатайств, получаемых ВАКСом, был о разрешении на проведение обыска жилья или иного владения лица. Впоследствии в суд начали поступать ходатайства о временном доступе к вещам и документам и об осмотре жилья или иного владения лица.

Так, по информации суда, в течение 2024 года (данные по состоянию с 1 января – 13 декабря 2024 года) через систему іКейс проработано более 2 000 ходатайств. Из них:

  • более 1350 ходатайств о проведении обыска;
  • около 700 ходатайств о временном доступе к вещам и документам.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность 23 декабря.

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